Conchita Wurst kommt zum „Aufsteirern 2018“

„Es wird aufregend“

Am Samstag (15. Juni) warten der Oberlandler Kirtag im Landhaushof, am Karmeliterplatz präsentiert sich die Region Bad Waltersdorf und dann adelt Conchita das „Aufsteirern“. Gemeinsam mit den Grazer Philharmonikern wird die Songcontest-Siegerin auf der Hauptplatzbühne für einen unvergesslichen Abend bei „Volxmusik on air“ sorgen. „Es wird aufregend“, verspricht Dirigent Marcus Merkel.