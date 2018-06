Weltgrößtes Solar-Kraftwerk entsteht nahe Graz

So groß wie ein Viertel der Grazer Innenstadt

Silkeborg heißt die Stadt in der dänischen Idylle, die mittlerweile zur Pilgerstätte für alternative Energiegewinnler aus aller Welt geworden ist. Jetzt sind die Steirer dort. Der zuständige Landesrat Anton Lang führt gemeinsam mit LH-Vize Michael Schickhofer eine Delegation an, die sich vor Ort ein Bild über diese besondere Form der Energiegewinnung machen will. Denn auch für die Steiermark gibt es große Pläne in dieser Richtung. Die Energie Steiermark, die dänischen Solarspezialisten von Arcon Sunmark und Christof-Industries stehen in den Startlöchern.