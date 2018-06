Alko-Lenker beging gleich zwei Mal Fahrerflucht

Der 59-jähriger war am 12. Juni 2018 gegen 13:50 Uhr mit seinem Pkw auf der Pürnsteinstraße in Richtung Neufelden unterwegs. Bei der Abfahrt zum Mühltal, in einem stark abschüssigen Straßenabschnitt, stieß der Mühlviertler mit seinem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 64-jährigen Frau aus Pürnstein. Durch den Anprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort.