Das Start-Event zu Österreichs EU-Ratsvorsitz

Der EU-Ratsvorsitz

Am 1. Juli 2018 übernimmt Österreich von Bulgarien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Das rot-weiß-rote Halbjahr wird eine europapolitisch sehr intensive Zeit, geprägt unter anderem von den Verhandlungen über den „Brexit“ und über das EU-Budget. Unter dem Motto b„Ein Europa, das schützt“ werden aber vor allem auch die Themen Sicherheit, Sicherung von Wohlstand sowie Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und die Stabilität in der Nachbarschaft als Schwerpunkte vorangetrieben.



Die Initiative „Servus Europa“ und die Auftaktveranstaltung in Schladming haben das Ziel, die österreichische Bevölkerung zu informieren und aktiv einzubinden.



Alle Informationen zum österreichischen EU-Ratsvorsitz sowie zu allen Vorsitz-Events sind auf der offiziellen Homepage zu finden: www.eu2018.at