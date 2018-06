Luchs-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn geboren

Schwammer: „In Österreich wurden die Luchse leider 1892 ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten wanderten immer wieder einzelne Tiere aus den Nachbarländern ein. Zusätzlich wurden Luchse wiederangesiedelt. Um diese Tierart zu erhalten, werden Luchse in den Europäischen Zoos im Rahmen eines Zuchtbuches (ESB) gehalten.“ Vor einigen Jahren wurde von Polen aus ein Wiederansiedlungsprojekt gestartet. Auch der Tiergarten Schönbrunn nimmt daran teil. „Unsere Zootiere werden nicht wiederangesiedelt, sondern in großen Anlagen zu Zuchtpaaren zusammengestellt. Ihre Jungtiere werden dann in die Natur entlassen.“