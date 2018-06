Polizei „verhaftete“ geflüchtetes Schaf in Wels

Das Tier war seinem Besitzer entkommen und irrte in der Nacht durch Wels. Polizisten von der Inspektion „Innere Stadt“ konnten den Ausreißer stellen und mit einem Klettergurt an die Leine nehmen. Dann ging´s zurück in den Stall. Passiert ist nix, die Beamten hatten beim Einsatz sichtlich ihren Spaß, machte doch „Shaun das Schaf“ weniger Probleme als manche menschliche „Kundschaft“.