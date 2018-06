Entenfamilie von Feuerwehr aus einem Pool gefischt

Die Entenfamilie hatte sich in das private Schwimmbecken in Gunskirchen verirrt und ließ sich daraus offenbar auch nicht mehr vertreiben. Die Hausbesitzer alarmierten die Feuerwehr, die die Schwimmvögel kurzerhand aus dem Pool fischten und zurück in ihren natürlichen Lebensraum lotsten. Ganz nach dem Motto: Ente gut, alles gut. . .