Backenzähne von Urelefant in Vorarlberg gefunden

Friebe hofft nun, in der Fundstelle auf Kleinsäugerreste zu stoßen, die mehr über die zeitliche Einstufung sagen könnten. Zur Zeit des Urelefanten sei das Klima in Vorarlberg subtropisch gewesen. Im Bereich der heutigen Nagelfluhkette, zu der der Pfänder gehört, habe es eine Flusslandschaft mit kleinen Seen gegeben. Am Rande eines dieser Gewässer seien die Backenzähne gefunden worden, sie sei wahrscheinlich die Wasserstelle des Urtieres gewesen.