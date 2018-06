Linzer Barbarafriedhof im Visier der Bettlerbanden

„Der Trauerzug hatte sich gerade in Bewegung gesetzt, als zwei Männer zwischen uns auftauchten und vehement um Kleingeld baten“, erzählt Heide M. über die Treistigkeit der Bettler beim Begräbnis ihrer Tante. Aber kein Einzelfall! Auch Iris K. aus Urfahr hat in den letzten Wochen so ihre Erfahrungen mit den Schnorrern am Barbarafriedhof gemacht.