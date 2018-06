Opfer (40) mit Messer attackiert: Festnahme!

Zur blutigen Attacke war es am Donnerstag um kurz vor 22 Uhr in der Meinhardstraße gekommen: Der zunächst noch unbekannte Täter schlich sich auf Höhe des Hauses 8a aus dem Hinterhalt an und rammte dem Tschetschenen ein Messer in den Rücken. Zwischen Täter und Opfer dürfte es fünf Minuten zuvor bereits am Südtiroler Platz zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein.