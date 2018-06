Krebspatientin tot, Wunderheiler bleibt straffrei

Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs war das, was der Reiki-Lehrer machte, nämlich so weit weg von dem, was Ärzte tun, dass ihm ein solcher Vorwurf nicht zu machen sei. Denn, so die Argumentation der Richter, Behandlungsmethoden würden nur dann gegen den sogenannten Arztvorbehalt (das sind Maßnahmen, die aufgrund einer gesetzlichen Festlegung nur von einem ordnungsgemäß ausgebildeten und approbierten Mediziner ausgeübt bzw. durchgeführt werden dürfen) verstoßen, wenn sie ein Mindestmaß an Rationalität aufweisen und „für ihre Durchführung das typischerweise in einem Medizinstudium vermittelte umfassende Wissen erforderlich ist“.