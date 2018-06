Ehepaar bei Rennen aus Kutsche geschleudert

Schwerer Unfall am Sonntagvormittag bei den „Tiroler Meisterschaften im Gespannfahren“ in Ebbs im Tiroler Unterland! Ein 42-Jähriger und dessen Frau (44) wollten mit ihrem Einspänner einen Parcours bezwingen. In einer Kurve geriet das Gespann plötzlich in Schieflage - der Kutscher wurde auf den Boden geschleudert, der Haflingerwallach ging durch. Auch der Frau gelang es nicht, die Zügel zu ergreifen. Auch sie stürzte letztendlich heraus und verletzte sich dabei erheblich …