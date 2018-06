Illegale Einreise per Zug weiterhin ungebrochen

Wurden im Jahr 2017 insgesamt knapp 900 Migranten gestoppt, die versuchten, per Zug nach Bayern einzureisen, waren es im heurigen Jahr bis Ende Mai insgesamt 115 Personen, wie die Bundespolizeidirektion München bekannt gab. In den ersten vier Monaten des heurigen Jahres griffen allein Beamte der Bundespolizeiinspektion Rosenheim auf Güterzügen aus Italien rund 20 Migranten auf, wie Sprecher Rainer Scharf berichtete. Im gesamten vergangenen Jahr waren es in dem Bereich 320 gewesen.