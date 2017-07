Türkei- Demo in Wien: Handel tobt wegen Einbußen

"Aktionstag gegen Rassismus" am Donnerstag, "Gerechtigkeit für die Türkei" am Samstag, "22. Jahrestag des Srebrenica- Massakers" am Sonntag. Die Liste der Ring- Demos ist auch diese Woche lang. Dabei machte erst am Montag eine Studie publik, wie der Handel letztes Jahr 35 Millionen Euro Umsatz wegen der vielen Ringsperren eingebüßt hat.

"Hat in den letzten Jahren zugenommen"

"Früher gab es dieses Demo- Phänomen überhaupt nicht. Das hat erst in den letzten Jahren so zugenommen", weiß Gabriele Pamer, die seit 1983 erfolgreich ihr Modegeschäft Guys + Dolls in der City betreibt. Doch an Protesttagen verzeichnet sie bis zu 75 Prozent weniger Umsatz. "Unsere Kunden wollen mit dem Auto aus ihren Bezirken reinfahren, einkaufen, flanieren, Kaffee trinken - so wie sie es immer geschätzt haben", erzählt Pamer.

Gefahr der Gegendemos

Wie die Wirtschaftskammer Wien fordert Pamer Sperrzonen: "Die politische Lage spitzt sich zu, die Demos werden nicht weniger, sondern mehr, deshalb muss die Politik reagieren." Die Kunden würden "wegbleiben, fahren notgedrungen in die SCS", sagt auch Ulrich Steinleitner vom Weingeschäft Ma Maison. Dazu kommt die Gefahr der Gegendemos. "Die Entwicklung ist desaströs!", tobt er.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung