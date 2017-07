Identitäre wollen jetzt Flüchtlingsboote stoppen

Hinter der Aktion stehen in erster Linie deutsche, französische und italienische Mitglieder der Identitären Bewegung. Identitäre hatten Mitte Mai an Bord eines kleinen Bootes das Schiff "Aquarius" der Hilfsorganisation SOS Mediterranee in der sizilianischen Hafenstadt Catania vorübergehend am Auslaufen gehindert.

Identitäre an Bord eines kleinen Bootes stellten sich dem Hilfsschiff "Aquarius" in die Quere. Foto: facebook.com

Die Rechtsextremisten hatten Mitte Mai auch eine Finanzierungskampagne im Internet gestartet und insgesamt 76.000 Euro eingesammelt. Sie charterten mit dem Geld das Schiff "C- Star", das nun auf dem Weg nach Sizilien ist, um dort in der kommenden Woche die Aktivisten an Bord zu nehmen und dann Kurs auf die libysche Küste zu nehmen.

Die rechten Aktivisten wollen die Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen blockieren, um zu verhindern, dass die Bootsinsassen nach Italien gebracht werden. Stattdessen wollen sie die libysche Küstenwache alarmieren, damit diese die Flüchtlinge zurück in das nordafrikanische Land schickt.

Bootsflüchtlinge in Italien Foto: AFP

Mehrere NGOs, die im Mittelmeer zur Rettung von Flüchtlingen im Einsatz sind, blicken mit Sorge auf die Initiative der Rechtsextremisten. Ein Anti- Rassismus- Komitee der französischen Regierung verurteilte die Aktion und leitete juristische Schritte ein.

Foto: AFP

Die Lage in Italien hatte sich zuletzt so verschärft, dass sich das Land an der Kapazitätsgrenze sieht. Die Regierung in Rom will daher Hilfsorganisationen, die für gut ein Drittel der Rettungseinsätze vor Libyen stehen, stärker überwachen. Rom droht ihnen, die Einfahrt in Häfen zu verweigern, wenn sie einen geplanten Verhaltenskodex nicht unterzeichnen.