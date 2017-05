Horror- Turbulenzen: 19 Verletzte auf Aeroflot- Flug

Eine Passagierin postete auf YouTube ein Video von den dramatischen Minuten an Bord. Darin sieht man am Boden liegende Passagiere, die sich vor Schmerzen krümmen. Auch Gepäcksstücke, Essen bzw. Getränkeflaschen säumen den Boden. "Zahlreiche Menschen wiesen Nasenbeinbrüche auf. Einige dürften auch Wirbelsäulenverletzungen haben. Auch Babys haben Knochenbrüche erlitten. Einige Passagiere haben das Bewusstsein verloren. Gott sei Dank sind wir alle noch am Leben", kommentierte die Russin Evgenia Zibrova die schrecklichen Szenen.

Zahlreiche Fluggäste waren nicht angeschnallt

"Die Verletzten hatten Knochenbrüche und stark blutende Wunden. Sie alle sind nun in Spitälern in Bangkok untergebracht", erklärte der stellvertretende russische Konsul in der thailändischen Hauptstadt gegenüber Medien. Offenbar waren jene Personen, die die schwersten Verletzungen davongetragen hatten, zum Zeitpunkt der Turbulenzen nicht angeschnallt.

Laut Angaben der Agentur Interfax hatte es vor dem Zwischenfall keinerlei Aufforderung der Crew gegeben, wonach die Passagiere ihre Sicherheitsgurte festzuschnallen hätten. Die russische Botschaft hat ihre Unterstützung für alle Verletzten zugesagt. Der Großteil der Menschen an Bord waren russische Touristen.