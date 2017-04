Demonstrative EU- Einigkeit bei Brexit- Leitlinien

Die Leitlinien waren in den vergangenen Wochen durch die Europaberater der Staats- und Regierungschefs vorbereitet worden, Änderungen waren bei dem Gipfel nicht mehr erwartet worden. Zentraler Punkt ist die Forderung, in zwei Phasen zu verhandeln: Erst müssten Fragen des Austritts ausreichend geklärt sein, bevor die EU mit Großbritannien über die künftige Zusammenarbeit verhandle.

Nach dem Brexit: Wie wird Großbritannien in Zukunft mit der EU zusammenarbeiten? Foto: thinkstockphotos.de, krone.at-Grafik

Union will "Rosinenpicken" Londons verhindern

Ein "Rosinenpicken" Londons will die EU nicht erlauben, etwa bei der Frage, ob Großbritannien weiter Zugang zum EU- Binnenmarkt erhält. Das betonte auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und machte deutlich, dass sie vor allem im Streit über die Schlussrechnung für Großbritannien hart bleiben will. Bei den "Trennungsfragen" gehe es "eindeutig" um die künftigen Rechte "unserer Bürger in Großbritannien und der britischen Bürger in der EU, plus natürlich auch finanzielle Fragen", sagte Merkel.

Kern gegen höhere Beitragszahlungen

Wie hoch die Zahlungen anderer EU- Staaten wegen Großbritanniens Austritt ausfallen werden, ist bisher unklar. Juncker betonte jedoch, dass die kursierenden 60 Milliarden Euro keine Forderung seien, "sondern vorsichtige Schätzungen". Dass der EU- Austritt der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU auf die bleibenden Staaten Auswirkungen haben wird, sieht auch Bundeskanzler Christian Kern. "Wir haben uns schon mit einigen anderen Nettozahlern getroffen", sagte der Bundeskanzler. Natürlich sei es das Interesse, dass das so schonend abgehe wie möglich, "dass es zu keinen höheren Beitragszahlungen kommt, das ist ganz klar. Diese Position werden wir auch verteidigen und deutlich führen."

Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Über die Schlussrechnung nach über 40 Jahren EU- Mitgliedschaft dürfte es in den Brexit- Verhandlungen Streit geben. Dazu zählen Budgetverpflichtungen, Zusagen gegenüber EU- Institutionen sowie Pensionskosten für Beamte und etliches mehr. Die britische Regierung lehnt es ab, nach dem Brexit weiter große Summen an die EU zu überweisen.