Das verrückte Doppelleben des Terrorverdächtigen

Franko A. hat dunkle Haare, trägt einen Seitenscheitel und Brille. Auf den ersten Blick wirkt er bieder und unauffällig. Doch die Fassade dürfte trügen, so tüftelte der 29- Jährige offenbar an einem perfiden Plan: Er plante vermutlich einen Anschlag in Deutschland - um diesen dann auch noch Flüchtlingen anzuhängen.

Als christlicher Sohn eines Obsthändlers ausgegeben

Dafür besorgte sich der Deutsche Ende 2015 eine Tarnidentität: Wie der "Spiegel" berichtet, ließ er sich unter dem Namen David Benjamin in Bayern als syrischer Flüchtling registrieren. Er sei ein 1988 geborener Christ und Sohn eines Obsthändlers aus Damaskus. Franko A. sprach der Zeitung zufolge damals zwar kein Arabisch und auch nur gebrochen Französisch - dennoch sei seine falsche Identität nicht aufgeflogen. Laut "Focus" habe der 29- Jährige extra einen Arabisch- Kurs besucht, vielleicht hat er sich da die nötigsten Sprachkenntnisse angeeignet.

Wie es in dem "Spiegel"- Bericht weiter heißt, beantragte Franko A. alias David Benjamin jedenfalls nach der erfolgreichen Registrierung sogar Asyl, erhielt Sozialhilfe in der Höhe von 400 Euro und zog in eine Sammelunterkunft. Wie er seine Scheinidentität unter den anderen Flüchtlingen aufrechterhalten konnte, ist bislang nicht bekannt.

Leben als Bundeswehrsoldat unauffällig weitergeführt

Neben seiner neuen Identität als David Benjamin führte Franko A. sein Leben als Oberleutnant bei der deutschen Bundeswehr geregelt weiter. Erst die versteckte Waffe am Wiener Flughafen sollte die Fassade des 29- Jährigen zum Bröckeln bringen.

So kontaktierten Wiener Ermittler, nachdem sie bei dem Verdächtigen eindeutige Hinweise auf seine rechte Gesinnung gefunden hatten, das deutsche Bundeskriminalamt. Seit 17. Februar ermittelte die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Franko A.

Telefonate und Chatprotokolle überwacht

Von diesem Zeitpunkt an wurde der in Frankreich stationierte Oberstleutnant intensiv beobachtet. Seine Telefonate sowie WhatsApp- Chats wurden überwacht. So gelang es den Ermittlern, zahlreiches Material über den Verdächtigen zu sammeln, seine rechte Gesinnung wurde dabei immer deutlicher.

Am 19. April wurde Franko A. dann zum Militärischen Abschirmdienst, dem internen Geheimdienst der Bundeswehr, zitiert. Dabei gab sich der 29- Jährige weiterhin unauffällig, versuchte sein Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Wie konkret der Anschlagsplan des Verdächtigen bereits war, gaben Ermittler noch nicht bekannt.

CSU- Politiker fordert Überprüfung von Asylbescheiden

Ebenso unklar ist, wie es dem Deutschen gelang, so lange unbemerkt ein Doppelleben zu führen. Dass die Registrierung als Flüchtling, trotz mangelnder Sprachkenntnisse, offenbar völlig reibungslos funktionierte, stößt insbesondere Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sauer auf. Er fordert nun die nachträgliche Überprüfung von Asylbescheiden. Der aktuelle Fall sei "ein makabrer Beleg, dass seit 2015/2016 zeitweise Asylbewerber ohne ernsthafte Prüfung ihrer Identität anerkannt wurden", sagte er gegenüber der "Welt".

