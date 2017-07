Die Inspiration liegt auf der Straße

Im Jahr 1998 wurde die Premiere von La Strada in Graz gefeiert. 434 Gruppen waren seitdem in Graz zu Gast und haben das Publikum bei insgesamt 2341 Vorstellungen begeistert. Freilich: In den vergangenen 20 Jahren hat sich viel verändert bei La Strada - und doch ist vieles konstant geblieben: Zu sehen gibt es Straßen- und Figurentheater höchster Qualität. Die Professionalisierung der Szene hat dazu geführt, dass große Häuser wie etwa die Oper bespielt werden - und dafür auch Eintritt kassiert wird. Doch 80 Prozent der Vorstellungen sind auch heuer bei freiem Eintritt zu sehen.

Soziale Probleme

Im Zentrum der Produktionen stehen immer öfter auch soziale Probleme: Die Gruppe KompleX KapharnaüM etwa wird am Hauptplatz unsere Beziehung zum Müll in Frage stellen. Und die Gruppe Atsa lädt Passanten zu einem Teller Suppe und will sie so ins Gespräch miteinander bringen.

Die Ränder der Stadt

Wurden in den Anfängen fast nur Plätze im Zentrum bespielt, strömt das Festival seit einiger Zeit auch an die Ränder der Stadt. Willi Dorner und seine Compagnie etwa ziehen in Gösting Parallelen zwischen den Roaring Twenties und heute.

Heimische Gruppen

Die Förderung heimischer Gruppen hat sich La Strada schon lange auf die Fahnen geheftet: Heuer sucht etwa Electrico 28 an alltäglichen Plätzen nach "Sternstunden der Menschheit", Follow the Rabbit erzählen in "Der Fels und der Vogel" von einer ungewöhnlichen Freundschaft, das Theater Asou zeigt eine märchenhaft verdrehte Version der "Froschkönigin" und Studio Dan lädt auf den "Planet Globokar".

Tanzen zu den Besten

Tänzerische Akzente werden auch heuer beim "Open Dance" in der Kaiserfeldgasse gesetzt. Neu ist die Schiene "Tribute to the Best" im Lesliehof, bei der heuer Joe Zawinul und Frank Zappa je ein Abend gewidmet wird.

Ausgewählte Produktionen gibt es wie üblich auch in Stainz, Weiz und Leibnitz zu sehen. Infos und Tickets hier