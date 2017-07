Kim Kardashian: Leihmutter im 3. Monat schwanger

Kim Kardashian zieht mit Rapper- Ehemann Kanye West bereits die vierjährige North und den 19 Monate alten Saint groß. Beide Schwangerschaften wurden von Komplikationen erschwert, weshalb das Paar sich dazu entschloss, ein drittes Kind durch eine Leihmutter austragen zu lassen.

Kim Kardashian Foto: www.PPS.at

Letzten Monat wurde bereits bekannt, dass die unbekannte Frau dafür 45.000 Dollar erhalten soll. Nun behauptet das Magazin "Us Weekly", dass die Leihmutter, die das Promi- Paar ausgesucht hat, bereits im dritten Monat schwanger sei.

Kim Kardashian Foto: www.PPS.at

Erst vor Kurzem wurde berichtet, dass Kim sich ein weiteres Baby in der Familie wünsche, jetzt da ihr Jüngster schon fast zwei Jahre alt ist. Ein Insider verriet dem "People"- Magazin: "Nach Saint wurde Kim gesagt, dass sie kein weiteres Kind haben könne. Es sei zu gefährlich - und das war okay für sie. Sie war zufrieden mit zwei Kindern. Aber auch nach Saint und dem Ganzen sprach Kanye davon, weitere Kinder zu haben. Kim wollte nie wieder schwanger werden. Aber sie findet, dass ihre Kinder zu schnell groß geworden sind und sie vermisst es, ein Baby in der Familie zu haben."