Einbrecherbande verwüstet das Off- Theater

Schock für das Profi- Ensemble vom Off- Theater in der Eichstraße in Salzburg- Gnigl: Einbrecher drangen am Dienstag in das Gebäude ein und verwüsteten dabei sämtliche Räume. Der Sachschaden ist groß. Zudem plünderte die Bande einen Standtresor und erbeutete daraus mehrere Tausend Euro.