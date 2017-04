Sex- Übergriff auf 2 Mädchen: Zeuge (14) attackiert

Sex- Übergriff auf zwei Mädchen (11, 12) in Innsbruck: Die Tiroler Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Samstagabend in der Tiroler Landeshauptstadt die beiden Minderjährigen unsittlich berührt haben soll. Die jungen Opfer erlitten einen Schock und auch Kratzverletzungen. Ein couragierter 14- jähriger Bursche, der mutig einschritt, wurde von dem Täter geschlagen.