Bio- Händler tötet Ehepaar und zündet deren Haus an

Doppelmord an einem hochbetagten Senioren- Ehepaar in einer Reihenhausanlage in Linz- Urfahr: Nachbarn hatten Rauch bemerkt, Alarm geschlagen. Als die Feuerwehr eintraf, entdeckten die Helfer in der Küche das ermordete Ehepaar. Etwa eine halbe Stunde später stellte sich der Tatverdächtige (50), ein gebürtiger Tunesier und Bio- Händler.