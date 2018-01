Spannende Tage für Edel-Zangler

Nach dem KAC im Duell um Platz drei abgeschüttelt ist, Linz nach dem 6:3 in Klagenfurt als Zweiter weiter zwei Punkte Vorsprung hat. "Klar ist unser Ziel, aus den letzten zwei Partien maximale Punkte zu holen", erklärte Cheflenker Schremp, "aber unsere Gegner werden an ein paar Schrauben in ihrem Spiel drehen." Warten doch Freitag mit Graz, Sonntag mit Fehervar auswärts die Gegner vom vergangenen Wochenende.

Linz hat noch das Doppel gegen Innsbruck vor sich, kann sich erlauben, dabei einen Punkt weniger als Salzburg herauszuholen.

Für US-Boy Schremp sind es aber vor allem sehr spannende Tage, da die Geburt seiner Tochter ansteht. Eine wichtige Rolle könnte seiner Frau Marta aber auch bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung des "Edelzanglers" über den Sommer hinaus zukommen. "Sie fühlt sich in Salzburg so wohl", sagt der 31-Jährige, der sich ein längeres Engagement vorstellen kann. "Aber auch der Agent macht seinen Job."

Den will freilich auch Matthias Trattnig auf dem Eis machen. Doch zuletzt wurde der Bulls-Kapitän von einer Muskelverhärtung gestoppt, versäumte bereits Saisonpartie 17. "Es kommt wirklich alles zusammen", stöhnt "Tratte", will in Ungarn unbedingt dabei sein.

Heute: Erste Bank Liga: Zagreb - Vienna Capitals (19.15); Alps Hockey League: Lustenau - Fassa (19.30).

Robert Groiß, Kronen Zeitung