Hütter-Cew zeigte Bullen Grenzen auf

Erst durchgewürfelt, dann durchgeschüttelt: So erging es den Bullen bei Camp-Test eins in Spanien. Trainer Rose wollte allen Fitten eine Chance geben, stellte gegen Young Boys arrivierten Kickern wie Walke, Dabbur in Hälfte eins mit Schmid oder auch Mwepu Grünschnäbel zur Seite. Der Schweizer Leader hatte nicht mehr Anteile, agierte aber weniger fehleranfällig, geradliniger. Nach Haidara-Foul (23.) an Sulejmani gab’s Elfer für Bern. Hoarau verlud Walke.

Salzburgs Problem vor den Augen von Sturm-Trainer Heiko Vogel: das Erarbeiten von Chancen. Bis auf zwei Haidara-Schüsse kam kaum Gefahr auf. Dabbur hätte jedoch nach Nuhu-Attacke ein Strafstoß zugesprochen werden müssen! Nach der Pause kamen bei den Bullen zehn Mann - darunter Berisha, Ulmer - neu aufs Feld. Am Spiel änderte das wenig. Nach einem Konter über Ex-Sturm-Kicker Schick und Ex-Altacher Ngamaleu stellte Assale auf 2:0. Nsame hatte kurz vor Ende gar das 3:0 am Fuß.

"Fußball ist ein Ergebnissport, und wir sind hier hergekommen, um ein gutes Ergebnis zu holen. Niederlagen fühlen sich selten gut an", gestand Rose. Der mit dem Meister im gesamten Herbst nur einmal den Platz als Verlierer verlassen hatte. Und: "Einige Abläufe haben noch nicht so recht gepasst!"

Auch wenn Salzburg in den ungewohnten Konstellationen die Grenzen aufgezeigt wurden, gab’s vorsichtigen Grund zur Freude: Heimkehrer Andre Ramalho ("Schön, wieder auf dem Platz zu stehen") machte beim Comeback in der Innenverteidigung neben Onguene nicht gerade den Anschein, als wäre er über zwei Jahre weg gewesen.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung

Test in La Linea de la Conception (Sp)

Red Bull Salzburg - Young Boys Bern 0:2 (0:1)

Tore: Hoarau (23., Elfer), Assale (75.). - Salzburg (4-3-1-2) spielte in Halbzeit eins mit: Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Farkas; Mwepu, Samassekou, Haidara; Schmid; Minamino, Dabbur. - 2. Halbzeit (4-4-2): Walke; Dembele, Meisl, Caleta-Car, Ulmer; Yabo, Leitgeb, Schlager, Berisha; Gulbrandsen, Rzatkowski.