Tofu aus Oberösterreich: "Kas" aus der Bohne

Junge Ideen braucht die Landwirtschaft! Und eine wirklich gute hatte Gregor Mittermayr aus Gallneukirchen vor fünf Jahren: Aus Neugierde versuchte er, die am elterlichen Hof angebauten Sojabohnen zu Käse zu verarbeiten. "Das Käsen hatte ich in der Fachschule Wieselburg gelernt, und als ich auf den Hof heimkam, um ihn zu übernehmen, wollte ich es einfach versuchen!" Die ersten Experimente erfolgten in der Küche, heute hat der Jung-Landwirt dafür einen eigenen Raum.