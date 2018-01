TV-Gesichter zum Wegzappen und Hängenbleiben

Wer es sich daheim bequem macht und den Fernseher einschaltet, kommt an Kommentatoren und Moderatoren nicht vorbei. Manche geben Anlass zum Wegzappen, bei anderen bleibt der Seher gerne hängen. Egal, ob sie für den öffentlich rechtlichen oder einen privaten TV-Sender im Einsatz sind. Ein Sextett aus Oberösterreich flimmert österreichweit über die Fernseh-Schirme.



Die Newcomerin

Den Sprung zum ORF in Wien hat Nina Kraft Ende 2017 geschafft. Die Paschingerin, die davor zwei Jahre lang in Salzburg für "Guten Morgen Österreich" zeitig aus den Federn musste, hat auch ihre erste Feuertaufe mit Bravour gemeistert. Die 32-jährige Newcomerin in Wien stand am 24. Dezember für "Licht ins Dunkel" vor der Kamera. Ab heuer ist sie fix im Team von "Daheim in Österreich". Einige Insider meinen sogar, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis die Blondine auch im Hauptabendprogramm zu sehen sein wird.