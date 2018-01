Frau niedergestochen: "Stand unter Drogen!"

"Er gab an, sich zu erinnern, dass er vor der Frau stand, aber nicht, was dann passierte. Er gab an, unter Drogen gestanden zu haben", fasste Philip Christl von der Staatsanwaltschaft Linz die Aussagen von Armed Z. vor der Richterin zusammen. Seit seiner Verhaftung hatte er geschwiegen.



Einen Monat auf der Flucht

Wie berichtet, hatten 20 Polizisten am Donnerstag die mehr als einmonatige Flucht des staatenlosen Koovo-Albaners beendet, als er im Flixbus aus Prag in Linz am Bahnhof ankam.

Hintergrund des Angriffs auf die Noch-Ehefrau Ivana Z. (36) dürfte die Scheidung gewesen sein. Nachdem die Frau an ihrer Arbeitsstelle niedergestochen worden war, beschützte die Cobra die beiden Kinder (drei und neun Jahre) des Paares.

Markus Schütz, Christoph Gantner, Kronen Zeitung