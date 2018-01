Die schönsten Autoträume der Vienna Autoshow 2018

Wien ist bis Sonntag der Nabel der Autowelt in Österreich - die Vienna Autoshow öffnet am Donnerstag offiziell die Pforten für das Publikum. krone.at zeigt die schönsten Autoträume, die günstigsten Gefährte und die Autos, die uns dieses Jahr bewegen. Die größte Automesse des Landes am Wiener Messegelände ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Tickets gelten auch für die parallel stattfindende Ferienmesse.