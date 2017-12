Giganten-Duell! Dabbur fordert eBundesliga-Champ

Der eine: Star-Striker für den FC Red Bull Salzburg am echten Rasen und darüber hinaus formidabler FIFA-Zocker. Der andere: erster krone.at-eBundesliga-Meister im Einzel in Diensten des LASK. Vor dem Spiel Salzburg gegen den LASK am vergangenen Samstag (0:0) forderte Dabbur in der Red-Bull-Arena eBundesliga-Meister Sercan Kara zum FIFA-Duell auf der Playstation. Hier die besten Szenen vom packenden Hit.