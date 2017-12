Italien mahnt Türkis-Blau, Quote zu erfüllen

"Für uns Italiener ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Europa eine Politik ergreift, um Migration und Asylpolitik zu meistern. Das Minimum, das Italien von den anderen EU-Ländern fordert, ist, dass die Verteilungsquoten respektiert werden. Wir werden diese Position auch gegenüber der neuen österreichischen Regierung bekräftigen", so Gozi.

Italien hatte in den Gesprächen beim EU-Gipfel am Freitag auf die verpflichtend beschlossenen Umsiedlungsquoten bestanden. Rom will neben Syrern, Eritreern und Irakern auch Migranten aus anderen Ländern an andere EU-Staaten weitergeben. Die EU streitet seit zwei Jahren über Flüchtlingsquoten. Im September 2015 hatten die EU-Innenminister gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten die Umverteilung von Zehntausenden Asylwerbern beschlossen. Sie sollten nach einem Quotensystem aus den stark belasteten Hauptankunftsländern Italien und Griechenland in die anderen Mitgliedsstaaten gebracht werden.