Türkis-blauer Start mit vielen Fragezeichen

In den vergangenen Wochen hatte es stets geheißen, Kurz will zumindest ein oder zwei Minister aus dem alten Kabinett behalten, damit er nicht der einzige sei, der schon einmal in einem Ministerrat gesessen ist. Doch daraus ist nun nichts geworden, bis auf den Bundeskanzler sind alle anderen neu in einer Regierung.

Das mag erfrischend sein, ist aber durchaus auch riskant. Vor allem in der Anfangszeit, wenn die Koalition noch eine Schonfrist bräuchte, diese aber ganz bestimmt nicht bekommt. Die einzige Verbindung der ÖVP-Minister: Parteichef und Bundeskanzler Kurz. Dieser geht mit seinem völlig neuen Team zwar ein großes Risiko ein, demonstriert damit aber auch seine Macht. Denn auf die üblichen "Spielchen" von Bünden und Bundesländern bei der Verteilung der Ministerämter verzichtete Kurz komplett.