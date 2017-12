Neffe räumte Haus und Wohnung seines Onkels aus

Die dreisten Diebe gingen bei beiden Malen ähnlich vor. Bevor der Pensionist ins Spital kam, nahm das Duo unbemerkt dessen Schlüssel an sich und konnte so ungestört in die Räumlichkeiten eindringen. Dort packten die beiden Gold- und Silberschmuck, Goldmünzen, Goldbarren sowie Kristalle ein - insgesamt 842 Gegenstände, die sie dann weiterverkauften.

Geld in Bordellen verprasst

Außerdem stahl der Neffe dem Pensionisten noch dessen Bankomatkarte und überwies sich auf sein Konto 9000 Euro. Vom Onkel geliehene 12.000 Euro gab er ebenfalls nicht zurück. Das gesamte Geld habe er laut Polizei in Bordellen verprasst, die gestohlenen Gegenstände teilte er sich mit seinem mutmaßlichen Komplizen.