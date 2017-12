Tierheimleiter: "Vierbeiner sind keine Geschenke!"

Meerschweinchen im Schuhkarton, Ratten oder Mäuse in Tupperboxen bis zu Katzenbabys in einem Sack - oftmals werden Tiere achtlos "entsorgt". Um die Tiere dennoch in guten Händen zu wissen, passiert das in Vorarlberg meist in der Nähe des Tierschutzheims in Dornbirn.