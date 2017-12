Heldenhafter Vater rettet Sohn aus brennendem Auto

Er ist zum Lebensretter seines kleinen Sohnes geworden! Ein 21-jähriger in Tirol lebender Türke konnte am Samstag wohl in allerletzter Sekunde seinen 20 Monate alten Buben aus einem lichterloh brennenden Auto befreien. Dafür schlug der Mann sogar mit der Faust die Scheibe ein. Brandursache: Ein technischer Defekt!