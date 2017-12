Reifenstecher-Trio gefasst

"Die drei in Frankreich lebenden Algerier gehören einer Bande an, die sich darauf spezialisiert hat, Reisende auf Autobahnen zu bestehlen", weiß Chefinspektor Hannes Hohenberger, Kommandant der Autobahnpolizei Villach. "Die Täter gehen dabei immer auf die gleiche Art vor. Sie wählen auf Autobahn-Raststätten gezielt Reisende mit Mietwagen - bevorzugt Koreaner sowie Japaner - aus und die stechen bei diesen die Reifen auf. Danach werden die Opfer verfolgt. Wenn sie dann nicht mehr weiter können, bieten ihnen die Kriminellen Hilfe an. Während zwei helfen, räumt einer die Fahrzeuge aus."

Die Algerier, die in einem Mietwagen mit französischem Kennzeichen unterwegs waren, kamen bei der Kontrolle den engagierten Polizisten sehr verdächtig vor. "Auffallend war das viele Bargeld, das sie bei sich hatten", erzählt Hohenberger. Die Beamten sahen deshalb in den Fahndungslisten nach und landeten prompt einen Treffer: "Einer der gesuchten Algerier war von einer Überwachungskamera auf einer Raststätte fotografiert worden. Er hatte auf dem Bild sogar das selbe T-Shirt an, mit dem er im Auto saß." Die Polizisten nahmen daraufhin Kontakt mit ihren Kollegen in Niederösterreich auf und die staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass die Algerier kurz zuvor einem Ehepaar 21.000 Euro gestohlen hatten.

Hannes Wallner, Kärntner Krone