Sturm Meister! So heiß war das eBundesliga-Finale

Was für ein spannendes, würdiges Finale der allerersten krone.at-eBundesliga-Saison! Sturm Graz krönte sich am Freitagabend im Studio 44 zum ersten Meister der Geschichte, Sercan Kara vom LASK holte den Einzeltitel. krone.at-Reporter Mario Drexler war vor Ort und sah sich das Geschehen genauer an.