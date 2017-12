"12-h-Arbeitstag Frontalangriff auf Arbeitnehmer"

Strache-Fans sauer wegen "Kniefall vor der ÖVP"

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geriet am Donnerstag in Erklärungsnot, war er doch früher gegen die Ausweitung der Arbeitszeiten. In einem Interview mit dem "Kurier" hatte Strache im Jahr 2013 von einer "asozialen, leistungsfeindlichen Idee, da dies für alle Arbeitnehmer Nettolohnverluste bedeutetn würde" gesprochen. Unter anderem an diese Positionen erinnerten den blauen Parteichef seine Fans auf Facebook und übten Kritik an dem "Kniefall vor der ÖVP".