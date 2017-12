Mit der "Krone" zu den Spielen nach Pyeongchang

Nach den Sommerspielen 1988 in Seoul finden im Jahr 2018 zum zweiten Mal Olympische Spiele in Südkorea statt. Gastgeber der XXIII. Olympischen Winterspiele ist die Stadt Pyeongchang, die zuvor 2010 und 2014 im Bewerbungsverfahren knapp gescheitert war. Das Großereignis beginnt am 9. Februar 2018 mit der Eröffnungsfeier und endet am 25. Februar.

Pyeongchang liegt etwa 130 Kilometer von Seoul entfernt. Dort werden die Eröffnungs- und die Abschlussfeier veranstaltet sowie die meisten Wettbewerbe auf Schnee ausgetragen. Das Olympiastadion in diesem sogenannten "Mountain Cluster" hat eine Kapazität von 35.000 Zuschauern. Die alpinen Speed-Rennen finden in Jeongseon statt.

Die Eis-Wettkämpfe werden im sogenannten "Coastal Cluster" in Gangneung, einer Stadt an der Ostküste, ausgetragen.

