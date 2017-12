Trumps Ex-Berater Flynn bekennt sich schuldig

Flynn gab am Freitag vor einem Gericht in Washington im US-Bundesstaat Virginia sein Schuldplädoyer ab, nachdem er zuvor von Sonderermittler Robert Mueller formell beschuldigt worden war, Falschaussagen zu seinen Russland-Kontakten gemacht zu haben. Mueller teilte kurz nach dem Schuldbekenntnis mit, Flynn habe damals im Auftrag eines "sehr hohen Verantwortlichen" des Trump-Teams gehandelt, als er den damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, anrief.

Weißes Haus gibt sich gelassen

Das Schuldbekenntnis bedeutet laut US-Medien voraussichtlich, dass Flynn mit dem Sonderermittler kooperiert - was potenziell den Druck auf die Trump-Regierung in der Affäre um dubiose Russland-Kontakte weiter massiv erhöhen könnte. Im Weißen Haus gab man sich aber vorerst gelassen und stellte die Falschaussagen Flynns als dessen persönliche Fehlleistung dar. "Nichts in dem Geständnis oder in der Anklage betrifft irgendjemand anderen als Herrn Flynn", hieß es in einer Stellungnahme.