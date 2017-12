„Ja“ zu Betrug: Beamtin kassierte in eigene Tasche

"Drum prüfe, wer sich ewig binde" - Friedrich Schiller hat diese literarischen Worte einst verfasst, dachte dabei aber wohl nicht an Standesbeamte. Im konkreten Fall an eine 46-jährige Standesbeamtin in einer idyllischen Gemeinde im Waldviertel. Die kriminell-"geschäftstüchtige" Frau steht nämlich im Verdacht, seit 2014 jahrelang Ehepaaren überhöhte Gebühren verrechnet und bei entsprechenden Zahlungen an den Bund und den Standesamtsverband oftmals ein Auge zugedrückt zu haben.

Bislang hatte die Standesbeamtin lediglich mit den viel zitierten "kleinsten Handschellen der Welt" zu tun - bei noch ein paar Betrügereien mehr (es gilt freilich die Unschuldsvermutung) könnten es auch die "großen" werden.

Ehepaare, Behörde und der Staat als Opfer

Derzeit steht sie im Verdacht, insgesamt 21.000 Euro mit dem "Geschäft der Liebe" in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.