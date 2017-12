Bruder nach Ehrenmord: „Ich liebte sie abgöttisch“

Auffällig scheint: Sie ließen Bakhtis Leiche gleich nach der Obduktion nach Afghanistan überstellen, wo sie im Familiengrab von Freunden - ohne Anwesenheit der Eltern oder der Geschwister - bestattet wurde.

"Ich haschte viel, nahm Crystal Meth"

Was sagt Hikmatullah S. jetzt über sein Verbrechen? Dass er es zutiefst bereue und nicht verstehe, "wie ich dazu fähig sein konnte, so etwas Grauenhaftes zu tun". "In den Monaten davor", behauptet er, "befand ich mich in einem psychischen Ausnahmezustand. Ich haschte viel, nahm Crystal Meth, konnte kaum schlafen, ging nachts ziellos auf den Straßen umher. Fühlte mich verfolgt."