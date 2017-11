Weihnachten sichert Jobs: Bitte regional einkaufen

Die stressige Weihnachtszeit wird von vielen beklagt, aber das Schenken ist etwas Schönes, auch deshalb weil man mit einem Geschenk Wertschätzung und Liebe vermittelt, das ganze Jahr über, nicht nur zu Weihnachten. Für ein noch besseres Gefühl sorgen die Angebote im heimischen Handel. Regional ist das neue Sozial, heißt es in den Unternehmerkreisen. Denn gerade das Weihnachtsgeschäft ist für kleine Betriebe überlebenswichtig. "Der Handel im Burgenland wird wegen seiner hohen Beratungsqualität sehr geschätzt. Wer in der Region einkauft, spart Zeit und kann noch bei einem Kaffee in einem der Lokale das Einkaufserlebnis Revue passieren lassen", weiß Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth.

Mit dem Aufkleber "Schau aufs Burgenland" startete die Wirtschaftskammer Burgenland eine Kampagne, um das Bewusstsein für die Bedeutung der heimischen Unternehmen zu stärken. "Gleichzeitig erfolgt aber auch der Appell an Herrn und Frau Burgenländer, aufs eigene Land und seine Unternehmen zu schauen." Die Wirtschaftskammer trägt damit einem Wunsch der Betriebe Rechnung: "Die heimischen Firmen sichern Arbeitsplätze und damit Wohlstand. Sie wünschen sich aber mehr Wertschätzung und Anerkennung seitens der politischen Akteure."

Josef Poyer, Kronen Zeitung