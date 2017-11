Wirbel um Geköpften im Wiener Weltmuseum

Eine brasilianische Kopftrophäe im jüngst wiedereröffneten Weltmuseum in Wien sorgt für Aufregung: Wie das Ö1-"Morgenjournal" am Montag berichtete, kritisieren Wissenschaftler die Präsentation der menschlichen Überreste. KHM-Generaldirektorin Sabine Haag verwies im Gespräch auf die Einhaltung des "ICOM Code of Ethics", verspricht aber eine Verbesserung der Kommunikation rund um das Objekt.