Terror-Panik in London: Menschen rannten um Leben

Dennoch riet die Polizei Menschen, die sich in der auch bei Touristen beliebten Gegend im Zentrum der britischen Hauptstadt aufhielten, sich in Gebäude zu begeben und die Oxford Street zu verlassen. Was tatsächlich die Massenpanik ausgelöst hat, ist unklar. Die "Daily Mail" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass es kurz vor der Evakuierung zu einer Massenschlägerei zwischen mehreren Männern gekommen sei.

Danach sei die Lage "total unübersichtlich" geworden. "Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung", erklärte ein anderer Augenzeuge, der sich in einem Restaurant gemeinsam mit Dutzenden anderen Shoppern am sogenannten Black Friday (einem Schnäppchen-Tag) verschanzte.