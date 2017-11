Neue Polizeitaktik: Hoffen auf „richtigen Riecher“

Am 29. Oktober erschoss F. in Stiwoll zwei Menschen und verletzte eine Frau schwer. Danach flüchtete er in einem weißen Kleinbus, den er auf einem Waldweg zurückließ. Seither fehlt vom 66-Jährigen jede Spur. Auch drei Wochen nach dem Doppelmord bleibt er ein Phantom ...

Polizei hält Suizid für möglich

Jetzt gibt es eine neue Polizeitaktik auf der Jagd nach dem Todesschützen. "Man muss nach wie vor an einen Suizid denken, daher sind nun verstärkt die Leichenspürhunde im Einsatz. Anders ausgebildete Hunde sind ja schon bei der Suche beteiligt gewesen", analysiert Diensthundeführer Wolfgang Hellinger.