Grazer bei Rauferei vor Lokal schwerst verletzt

Ein 42-jähriger Grazer hat am Wochenende bei einer Rauferei vor einem Lokal im oststeirischen Gleisdorf schwerste Verletzungen davongetragen. Das Opfer erlitt einen Schädelbasisbruch und musste in das LKH Weiz eingeliefert werden. Der Täter flüchtete nach der Attacke. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor, doch die Ermittler baten am Montag um Hinweise aus der Bevölkerung.