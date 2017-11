„Smallville“-Star Anführerin eines Sexkults?

Allison Mack als Anführerin des Nxivm-Kults?

Der Nxivm-Kult unter Anführer Keith Raniere gibt sich nach außen hin als eine Art Selbsthilfegruppe, die Mitgliedern helfen will, in Seminaren ihr volles Potenzial zu entfalten. Die düstere Wahrheit sieht allerdings anders aus: Laut "New York Times" baute sich Raniere, der sich "Vanguard" (Vorreiter) nennen lässt, einen Personen-Kult auf.