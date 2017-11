Sex-Vorwurf nun auch gegen Steven Seagal

Derzeit vergeht beinahe kein Tag, an dem nicht neue Sex-Vorwürfe in Holywood oder in der internationalen Politik auftauchen. Nun haben ebensolche auch den US-Actionfilmstar Steven Seagal erfasst. Die Schauspielerin Portia de Rossi beschuldigt ihn, sie während eines Vorsprechens für einen Film belästigt zu haben.