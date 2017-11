Geiselnehmer kommt in die Psychiatrie

Der Geiselnehmer von Pfaffenhofen an der Ilm wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Einen Tag nach seinem Angriff auf eine Sachbearbeiterin des Jugendamtes in der oberbayerischen Kreisstadt ordnete ein Ermittlungsrichter am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Unterbringung in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik an.